Confina con l Irlanda del Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con l Irlanda del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EIRE

Significato/Curiosita : Confina con l irlanda del nord

"irlanda del nord" e "irlanda del sud" con una legge del 1920 (government of ireland act) del parlamento del regno unito. diversamente dall'irlanda del sud...

53°n 8°w / 53°n 8°w53; -8 l'irlanda (in inglese ireland; in irlandese éire), ufficialmente repubblica d'irlanda (in inglese republic of ireland; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

