Comprende la Nuova Zelanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende la Nuova Zelanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Comprende la nuova zelanda

Coordinate: 41°12's 174°00'e / 41.2°s 174°e-41.2; 174 la nuova zelanda (in inglese new zealand; in maori aotearoa) è uno stato insulare dell'oceania...

Green hanno proposto una nuova suddivisione dell'oceania, in due sole regioni: oceania vicina e oceania lontana. la prima è costituita da isole e terre...