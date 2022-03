Lo comanda un maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo comanda un maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BATTAGLIONE

Significato/Curiosita : Lo comanda un maggiore

Bilandife) (qualora maggiore generale o grado equivalente); direttore generale della sanità militare della difesa (qualora maggiore generale o grado equivalente);...

Il battaglione è un'unità militare terrestre organica, generalmente composta da un numero di uomini compreso tra i 500 e i 1 000; un battaglione raggruppa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

