Colpi che sfregiano il viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpi che sfregiano il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RASOIATE

Significato/Curiosita : Colpi che sfregiano il viso

Alludere al suo casato. susinno narra di come il caravaggio avrebbe preso a rasoiate la tela della resurrezione di lazzaro, offeso dalle critiche con cui il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

