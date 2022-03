Un collare contro i parassiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collare contro i parassiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIPULCI

Significato/Curiosita : Un collare contro i parassiti

Predatori da parte di altre specie di squali. tra i parassiti conosciuti dello squalo dal collare figurano una tenia del genere monorygma, il trematode...

Nati specificamente per gli ambienti domestici; il problema dei prodotti antipulci sta nell'azione: alcuni riescono ad uccidere solo gli individui adulti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con collare; contro; parassiti; Ondeggiare, barcollare ; Il foccollare dommesticco; Vergognoso... collare ; Non può decollare da solo | Venerdì 26 novembre 2021; Si contro llano quelli della pressione; Incontro llata negli eccessi; Il contro llo del biglietto aereo; L incontro in cui un autore scrive dediche; parassiti che prudono in testa; Possono essere rovinati da maltempo e parassiti ; I minuscoli parassiti presenti nei materassi; parassiti che possono colpire il fegato; Cerca nelle Definizioni