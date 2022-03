La città francese più ricca di monumenti romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese più ricca di monumenti romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIMES

Significato/Curiosita : La citta francese piu ricca di monumenti romani

Appartenente alla cultura di golasecca, fu conquistata dagli antichi romani nel 222 a.c.. con il passare dei secoli "mediolanum" accrebbe la sua importanza sino...

nîmes (in occitano nimes, in latino nemausus) è un comune francese di 143 917 abitanti capoluogo del dipartimento del gard nella regione dell'occitania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

