Circolavano in Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolavano in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TALLERI

Significato/Curiosita : Circolavano in slovenia

Informazioni, i capi alleati non avevano alcuna fiducia in un movimento comunista jugoslavo. circolavano voci tendenziose anche sulla vera identità di tito;...

Commercio europeo. la massima produzione di talleri ebbe luogo nel xvi e xvii secolo con i cosiddetti "talleri multipli", chiamati löserthaler in germania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con circolavano; slovenia; La Germania dove circolavano le Trabant; circolavano in Spagna; Anni fa circolavano gialli un po' dappertutto; circolavano in Italia; Fantastico itinerario di caverne della slovenia ; Valico friulano al confine con la slovenia ; Hanno avuto corso in slovenia ; Italiano che vive al confine con la slovenia ; Cerca nelle Definizioni