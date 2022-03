In cima agli arbusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima agli arbusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

(l'oronimo probabilmente dal prelatino krapp-, 'roccia') è la principale cima (1775 m s.l.m.) del cosiddetto massiccio del grappa, localizzato nelle prealpi...

Sfera celeste ar – simbolo chimico dell'argon ar – simbolo indicante il gruppo arile ar – codice vettore iata di aerolíneas argentinas ar – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Morbida pallina in cima al berretto fra; L opera considerata il capolavoro di cima rosa; Sta in cima all albero di Natale; L asceta che visse in cima a una colonna; Bel gatto dagli occhi blu; Un impresa degna di medagli a al valore; Bevanda che piace molto agli inglesi; Presta assistenza agli automobilisti in panne; Un boschetto di arbusti per un liquore sardo; Si usano per tagliare arbusti ; arbusti puntuti; Steppa della Siberia con piante arbusti ve;