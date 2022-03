In chimica indica l idrogeno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In chimica indica l idrogeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACCA

Significato/Curiosita : In chimica indica l idrogeno

Di idrogeno: ioduro di idrogeno, fluoruro di idrogeno, cloruro di idrogeno. ** pur non essendo un composto binario, per le sue proprietà chimiche è tradizionalmente...

Strage di acca larentia. disambiguazione – se stai cercando la statua, vedi acca larenzia (jacopo della quercia). acca larenzia (in latino acca larentia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con chimica; indica; idrogeno; La H. Arnold premio Nobel per la chimica nel 2018; Lo Ar in chimica ; Una parte della chimica ; L agricoltura senza la chimica ; Dicitura che indica esperienza o anzianità lat; indica il nome del vino sulla bottiglia; Modello che indica la coniugazione di un verbo; Consigli, indica zioni non storte; H : idrogeno = Au : __; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Fluoro : effe = idrogeno : x; Il trizio lo è dell'idrogeno ; Cerca nelle Definizioni