Lo è chi ha un cuor d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi ha un cuor d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo e chi ha un cuor d oro

Riccardo cuor di leone (richard cœur de lion in francese e richard the lionheart in inglese) (oxford, 8 settembre 1157 – châlus, 6 aprile 1199), è stato...

Se stai cercando altri significati di angelo, vedi angelo (disambigua). in molte tradizioni religiose, un angelo è un essere spirituale che assiste e serve...