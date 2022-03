Carro ferroviario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carro ferroviario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGONE

Significato/Curiosita : Carro ferroviario

carro merci è il nome usato nella bibliografia ferroviaria e nel linguaggio corrente per indicare i veicoli ferroviari trainati da un locomotore e destinati...

Questo tipo di vagoni è normalmente posseduto da aziende specializzate in questo tipo di trasporto. carro porta-container. è un vagone fornito di semplice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

carro zza trainata da persone; In carro e in treno; Una carro zzella; Il carro zino della motocicletta; Un tipo di scartamento ferroviario ; Elettrotreno... nell orario ferroviario ; Nodo ferroviario in provincia di Viterbo; C è quello ferroviario e quello funebre;