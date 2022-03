Il capoluogo siciliano più vicino all Etna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo siciliano più vicino all Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATANIA

Significato/Curiosita : Il capoluogo siciliano piu vicino all etna

Di riva (santa tiresa in siciliano) è un comune italiano di 9 345 abitanti della città metropolitana di messina in sicilia. il territorio comprende una...

Stai cercando altri significati, vedi catania (disambigua). catania (afi: /ka'tanja/, ascolta[·info], catania in siciliano) è un comune italiano di 298 324... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con capoluogo; siciliano; vicino; etna; capoluogo dell Abruzzo; Ha per capoluogo Bourgen-Bresse; Il capoluogo dei Pirenei Atlantici; La storica regione con capoluogo Danzica; Il tipico segugio siciliano ; Dolce siciliano con ricotta; Torta , squisito dolce di ricotta siciliano ; Comune siciliano che ricorda un pomodoro; Il piccolo mobile vicino al letto; In anatomia la troviamo vicino alla fibula; Centro vicino a Foligno; Affluente del Rodano, vicino a Lione; Il gigante che Minerva uccise gettandogli sopra l etna ; Quello asiatico comprende Laos e Vietna m; Mar __ Meridionale: bagna Vietna m e Filippine; E alle pendici dell etna ; Cerca nelle Definizioni