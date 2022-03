Cambiano il laccio in gancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano il laccio in gancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GN

Significato/Curiosita : Cambiano il laccio in gancio

Coordinate: 12h 36m 25.46s, +62° 14' 31.4 gn-z11, attualmente, è riconosciuta come la galassia più distante dalla terra nell'universo osservabile, identificata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con cambiano; laccio; gancio; cambiano i libri in diari; cambiano la cesta... in cassa; cambiano la strega in sirena; cambiano mogli in maghi; Un laccio insidioso; laccio ; In Italia è noto anche come rosolaccio ; Il coltellaccio per farsi strada nella foresta; Sostiene il gancio nel muro; L asta con gancio utile nell attracco; gancio per la pesca; Il gancio che chiude la cintura; Cerca nelle Definizioni