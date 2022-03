La batte un tris - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La batte un tris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DOPPIA COPPIA

Il valore del tris più alto, indipendentemente dal valore delle coppie. in caso di parità, si divide il piatto oppure vince la mano con la coppia di valore...

doppia coppia è una combinazione di carte al gioco del poker doppia coppia – trasmissione di varietà della rai con alighiero noschese. doppia coppia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

