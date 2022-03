Il ballo tacco punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ballo tacco punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIP TAP

Significato/Curiosita : Il ballo tacco punta

Tomaia, che ricopre il dorso del piede fino all'altezza del malleolo. una scarpa può avere la suola piatta o essere dotata di un tacco, che rende la camminata...

Il tip-tap è il nome con cui è nota in italia la tap dance. tale nome ha, molto probabilmente, una derivazione onomatopeica; chi pratica tale danza è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

