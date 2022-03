Si avvolge a rotella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si avvolge a rotella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASTRO

Significato/Curiosita : Si avvolge a rotella

Death mask avvolge l'avversario con il suo mantello e lo picchia. tiger mask riesce a reagire mettendo in difficoltà the red death mask che però si porta in...

nastro d'argento alla carriera nastro d'argento speciale premio guglielmo biraghi ai migliori talenti del giovane cinema italiano (dal 2001) nastro d'argento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con avvolge; rotella; Riavvolge la lenza della canna da pesca; Si possono svolgere, ma non avvolge re; Si avvolge attorno al collo in inverno; avvolge la vita... dei grassi; Tecnica artistica per cui è famoso Mimmo rotella ; rotella per la lavagna; Cerca nelle Definizioni