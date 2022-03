Ansima a far le scale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ansima a far le scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBESO

Significato/Curiosita : Ansima a far le scale

Secondi se il torace si ebde. è necessario fare attenzione a non confondere ansimi e gorgoglii emessi in caso di arresto cardiaco (respiro agonico)...

Candelario obeso hernández (santa cruz de mompox, 12 gennaio 1849 – bogotá, 3 luglio 1884) è stato un poeta colombiano. è stato figlio naturale del latifondista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con ansima; scale; Sbuffare, ansima re; L ansima re di chi soffoca; Fa ansima re chi ne soffre; Affannato, ansima nte; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale ; Centro Assistenza Fiscale ; I gradini delle scale portatili; scale tta di corda dei marinai; Cerca nelle Definizioni