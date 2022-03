L annuncia il canto del gallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L annuncia il canto del gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALBA

Significato/Curiosita : L annuncia il canto del gallo

Sogno è disturbato dal grido del gallo. il voevoda polkan sveglia dodon e lo informa di un pericolo imminente. dodon annuncia al popolo riunito l'inizio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alba (disambigua). l'alba è il periodo intermedio fra la notte e il pieno giorno. ha inizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

