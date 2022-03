Lo si allunga per arrivare prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si allunga per arrivare prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PASSO

Significato/Curiosita : Lo si allunga per arrivare prima

Della prima guerra mondiale. su questo fronte si scontrarono germania, austria-ungheria e truppe dell'impero ottomano di supporto da una parte, a cui si affiancò...

passo – comune della grecia comprendente l'isola di passo, quella di antipasso e numerose isole disabitate isola di passo – isola del mar ionio passo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

