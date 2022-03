Alì Babà gli ordina di aprirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alì Babà gli ordina di aprirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESAMO

Significato/Curiosita : Ali baba gli ordina di aprirsi

alì babà e i 40 ladroni (alì babà et les 40 voleurs) è una miniserie televisiva di produzione italo-francese del 2007 diretto da pierre aknine ed è basato...

Disambiguazione – "sesamo" rimanda qui. se stai cercando il test psicodiagnostico, vedi sesamo. il sesamo (sesamum indicum l.) è una pianta erbacea della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

La magica parola esclamata da Ali babà ; Ah babà gli ordina di aprirsi; Il babà dei quaranta ladroni; Metà babà ; In Francia lo chiamano ordina teur; ordina to nel procedere; Cose straordina rie; Attività disordina ta e confusionaria; Ah Babà gli ordina di aprirsi ; Determina l'aprirsi delle ostilità; aprirsi come una pentola;