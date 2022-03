Adatti alla stagione calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adatti alla stagione calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTIVI

Significato/Curiosita : Adatti alla stagione calda

Particolare a una delle sei stagioni dell'anno, vasanta "primavera", grishma "la stagione calda", varshas (f. pl.) "la stagione delle piogge", sharada "autunno"...

Voce principale: giochi olimpici. i giochi olimpici estivi sono una manifestazione sportiva multidisciplinare, internazionale, prevista negli anni bisestili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con adatti; alla; stagione; calda; Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica; Veicoli adatti per traspor-tare merci; Si usa per impasti adatti a celiaci; Sono adatti ... per fare la nanna; I quesiti posti dalla Sfinge; Gli isolani di fronte alla Penisola Sorrentina; Accompagna il baccalà alla vicentina; Animaletto somigliante alla martora; La stagione delle arance e dei mandarini; La stagione della fioritura; Principio di stagione ; Lo è la pianta che dura una sola stagione ; Una bevanda calda ; Scalda bagno elettrico; L elettrodomestico che scalda l acqua; Lo è il vino... riscalda to; Cerca nelle Definizioni