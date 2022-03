Accompagna il baccalà alla vicentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagna il baccalà alla vicentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLENTA

Significato/Curiosita : Accompagna il baccala alla vicentina

Disambiguazione – se stai cercando l'antifascista italiano, vedi vincenzo baccalà. il baccalà è il merluzzo, preparato per la conservazione tramite un processo di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polenta (disambigua). la polenta è un antico alimento di origine italiana a base di farina di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con accompagna; baccalà; alla; vicentina; accompagna l atto del porgere qualcosa; Breve composizione accompagna ta dalla musica; Piccolo Coro dell __: accompagna le canzoni allo Zecchino d Oro; Li formano i turisti accompagna ti da guide; Può diventare stoccafisso e baccalà ; Non va confuso col baccalà ; Come il risotto o un baccalà lagunare; In cucina può esserlo il riso ma anche il baccalà ; Animaletto somigliante alla martora; Si stacca dalla vite; La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz; Si lasciano dominare dalla paura; È ottimo cucinato alla vicentina ; Si mangia con il baccalà alla vicentina ; Importante azienda tessile vicentina di Valdagno; Cerca nelle Definizioni