Abbreviazione di destra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione di destra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Abbreviazione di destra

Virata a destra rl - report leaving - riportare lasciando rla - relay to - rilanciare rlce - request level change in rotta - richiedere cambio di livello...

Il nintendo ds (dove la sigla "ds" sta per "dual screen" per indicare la sua peculiare caratteristica e solitamente abbreviato come nds o ds) è una console...