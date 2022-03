Vive all ombra della Madonnina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive all ombra della Madonnina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Significato/Curiosita : Vive all ombra della madonnina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi madonnina (disambigua). la madonnina (madonnina in dialetto milanese, afi: [madu'nina]) è una statua...

Il dialetto milanese (nome nativo dialett milanés, afi: [mila'nes]) è un dialetto appartenente al ramo occidentale della lingua lombarda, parlato tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

In una tragedia, parla con l ombra di Banco; Sgombra re una zona; Non colpisce chi e all ombra ; Spinge verso l ombra ; Propri della pelle umana; Lo affardella il fante; Il Jinping presidente della Cina; Facevano capo al ministero della Sanità; La peculiarità di chi è nato sotto la madonnina ; La città con la madonnina ; Su quello di Milano svetta la madonnina ; Disputa il derby della madonnina ;