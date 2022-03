Via meno importante... di quella statale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via meno importante... di quella statale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : STRADA PROVINCIALE

Significato/Curiosita : Via meno importante... di quella statale

La strada statale 16 adriatica (ss 16) è una strada statale italiana che collega padova a otranto, passando per la costa adriatica e percorrendo numerosi...

Cercando la frazione di messina, vedi provinciale (messina). una strada provinciale (sigla sp), in italia, è una strada di proprietà del demanio in gestione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con meno; importante; quella; statale; Dubbio che sorge da indizi più o meno certi; I nidi di noti imeno tteri... pungenti; I mammiferi meno pelosi; Chi non si esprime sull esistenza o meno di un dio; Molto importante , fondamentale; È molto importante per le gare di slalom; Industria dove si tempra un importante lega; Un importante centro agricolo del Salernitano; C è quella a libro; Nel gioco del poker quella minima batte la massima; L epoca della Storia che precede quella moderna; quella di Orione è visibile a occhio nudo; La strada statale N.9; Alti funzionari dell amministrazione statale ; Istituzione statale ; Difendono le libertà individuali dall autorità statale ;