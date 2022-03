Vengono imboccate... ma non mangiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono imboccate... ma non mangiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VIE

Significato/Curiosita : Vengono imboccate... ma non mangiano

Simbolo riconosciuto di orgoglio, mentre molte figure mangiano frutti venendo a volte imboccati da animali o altri uomini. la loro pelle è generalmente...

vie – codice nazionale cio del vietnam vie – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di vienna-schwechat, austria vie – codice iso 639-2 alpha-3 per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con vengono; imboccate; mangiano; I bus che vanno e vengono dall aeroporto; Così vengono detti certi soggetti impulsivi e anche pericolosi; vengono ... cacciati a bocca aperta; Intervengono fra i litiganti; Vengono imboccate ; Se ne mangiano i germogli; Lo stato in cui si mangiano wurstel e crauti; Spesso si mangiano con i formaggi; mangiano gli avanzi di altri animali; Cerca nelle Definizioni