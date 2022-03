Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CARTA DA REGALO

Significato/Curiosita : Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi

Origini afroamericane a ricoprire tale carica. figlio di un'antropologa originaria del kansas e di un economista keniota, obama si è laureato in scienze...

Visa electron e mastercard). da distinguere dalle carte prepagate è la carta regalo. queste sono emesse solitamente da esercenti al fine di consentire... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con utilizza; ricoprire; pacchetti; natalizi; Che può utilizza rsi in vari modi; Come un prodotto... da utilizza re e buttare; Macchina utilizza ta per sollevare pesi; Nota espressione latina utilizza ta da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; Operazione che consiste nel ricoprire i metalli di uno strato lucido; Rivestimento zuccherino che può ricoprire torte; Scelti per ricoprire un ruolo o una funzione; ricoprire o avvolgere come un tessuto; Si usa per legare i pacchetti ; Si vendono in pacchetti ; Involucro protettivo che scoppietta nei pacchetti ; Un insieme di pacchetti di sigarette; Gioco natalizi o simile al Bingo; Il tradizionale pasto natalizi o; Dolci natalizi ; I dolci natalizi dei Veronesi; Cerca nelle Definizioni