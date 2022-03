Lo usa il chirurgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo usa il chirurgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo usa il chirurgo

Ernie. per poter diventare un chirurgo generale è necessario laurearsi in medicina e chirurgia (6 anni in italia, 4 negli usa dopo un corso di base), e poi...

Cercando il programma andato in onda su italia 1, vedi bisturi! nessuno è perfetto. un bisturi, in medicina, è uno strumento molto affilato utilizzato...