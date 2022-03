Una doccia presente nello stomaco dei Ruminanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una doccia presente nello stomaco dei Ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESOFAGEA

Significato/Curiosita : Una doccia presente nello stomaco dei ruminanti

Facente parte dei prestomaci, tipico dei ruminanti, proprio del sistema digerente. durante lo sviluppo fetale di tutti gli animali, lo stomaco inizia ad evidenziarsi...

Tonaca avventizia. la mucosa esofagea è uno strato spesso, di colore grigio-rosato o rossastro nella giunzione gastro-esofagea; a riposo presenta numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

