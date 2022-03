Tessuto di cotone rado e leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone rado e leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TARLATANA

Significato/Curiosita : Tessuto di cotone rado e leggero

di un tessuto (numero di fili al centimetro). cotone sigla co, si ricava dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere gossypium. cotone gasato...

Sovrapposizione di diversi strati di stoffa leggera, inizialmente di tarlatana e mussolina e in seguito di tulle. sulla gonna, la ballerina vestiva un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

