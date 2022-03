Suonare come campane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonare come campane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RINTOCCARE

Significato/Curiosita : Suonare come campane

Mille campane. patrona dei fonditori di campane è invece sant'agata di catania. nella civiltà rurale le campane hanno sempre avuto il compito di suonare all'arrivo...

Viene ferita da v nel tentativo di catturarla, hall lascia l'albergo e al rintoccare del orologio della città, scorge i fantasmi di diversi bambini che escono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Utili a suonare bene, come sono certe d; Fa suonare la campana sbattendo al suo interno; La si può suonare con il plettro; La si gira per suonare l'organetto; Uomini come pochi; come i calcolatori non digitali; come il petardo dopo che è finita la miccia; Pesce come lo sgombro; campane llini; Chi lo disse Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane ; Rintocco di campane lla; Suono di campane lle;