Spiazzo per macchine agricole - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Spiazzo per macchine agricole

Chiesa. è all'ombra delle cattedrali, di solito contornate da un grande spiazzo, che si tengono le fiere dove gli uomini si scambiano merci, notizie ed...

L'aia o l'aja (in olandese den haag, afi /dn'ax/ ascolta[·info]; più formalmente 's-gravenhage, pronuncia: /'sxrav(n)a/ ascolta[·info]) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con spiazzo; macchine; agricole; spiazzo circolare per il traffico; spiazzo rurale; spiazzo in quota; Lo spiazzo antistante alla chiesa; macchine per sollevare e trasportare acqua; macchine per forare; macchine delle ferriere; Le macchine nel garage; Gli animali nelle aziende agricole ; Institut agricole Régional; Misure per tenute agricole ; Vi sostano le macchine agricole ; Cerca nelle Definizioni