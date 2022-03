Situati ad ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situati ad ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OCCIDENTALI

Significato/Curiosita : Situati ad ovest

Tedesca o rdt (deutsche demokratische republik, o ddr). la germania ovest era situata nell'europa centro-occidentale e confinava a nord con la danimarca...

Giugno 2014; serbia: negoziati di adesione dal 21 gennaio 2014. i balcani occidentali hanno una popolazione di 18 137 105 abitanti distribuita su una superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con situati; ovest; situati in profondità; situati ... in alto; situati lungo il mare; situati in basso; È a ovest del Botswana; Ha la massima profondità nel sud-ovest del Peloponneso; Il fiore che guarda da est a ovest ; Indicano ovest Nord-ovest ; Cerca nelle Definizioni