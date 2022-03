Schiena di maiale arrosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schiena di maiale arrosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARISTA

Significato/Curiosita : Schiena di maiale arrosto

Domesticus. i tagli di carne suina sono parti del corpo del maiale che viene sezionato per usi culinari. guanciale, è la guancia del maiale. parte piuttosto...

arista – parte della pianta arista – personaggio secondario del film d'animazione disney la sirenetta arista – taglio di carne del maiale, spesso utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con schiena; maiale; arrosto; Fanno incurvare la schiena di molti vecchi; Piegarsi con la schiena ; Corrono lungo la schiena ; Piegare la schiena a semicerchio; Esemplare femmina del maiale ; Un maiale tto cotto intero; Compagno di Ulisse non trasformato in maiale ; Un maiale armato di zanne; Aggiunge gusto all arrosto ; Rende più gustoso l arrosto ; Una... fetta d arrosto ; Un tipico piatto turco a base di carne arrosto ;