È roseo se è sano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È roseo se è sano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLORITO

Significato/Curiosita : E roseo se e sano

e giuliana, tra mille difficoltà e sofferenze disumane, riesce a superare il parto. il bambino che nasce è chiamato raimondo ed è perfettamente sano....

Menzionò nella casa fiorentina di matteo e giovanni botti: «tavoletta colorita a olio di mano di leonardo da vinci, di eccessiva bellezza, dove è dipinta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con roseo; sano; Il roseo pesce Pagrus pagrus; L'ebbrezza che fa vedere tutto roseo ; Lo ha roseo chi è in salute; Lo usano le streghe per cuocere intrugli e pozioni; Pensano solo a se stessi; Si usano per distillare; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; Cerca nelle Definizioni