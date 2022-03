Rifiuta i liquori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifiuta i liquori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTEMIO

Significato/Curiosita : Rifiuta i liquori

Dimensioni e peso standard, destinata alla discarica o al riciclaggio. i rifiuti adatti (in genere soprattutto plastiche che - come derivati del petrolio...

Pete e il suo odio per il padre alcolizzato, motivo per cui era diventato astemio, ammettendo anche di averne provocato la morte e poi bruciato il corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

