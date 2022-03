Relativo allo studio del tempo che farà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo allo studio del tempo che farà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : METEOROLOGICO

Significato/Curiosita : Relativo allo studio del tempo che fara

Assiomi fondamentali: il tempo è assoluto, ovvero il tempo t' misurato rispetto a k' è il medesimo di quello t misurato in k e relativo al medesimo evento;...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su satellite meteorologico (en) satellite meteorologico, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

