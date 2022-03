Recitano per far ridere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recitano per far ridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CABARETTISTI

Significato/Curiosita : Recitano per far ridere

(interventi comici slegati dal resto della commedia, con il solo scopo di far ridere), mentre il resto dello spettacolo era affidato all'improvvisazione. un...

Pongo, pseudonimo di massimo pongolini (milano, 15 marzo 1954), è un cabarettista, personaggio televisivo e attore italiano. dopo la laurea al dams di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con recitano; ridere; recitano per la gioia dei bambini; recitano senza dire una sola parola; recitano mossi da dita; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; La si gioca per ridere alle spalle altrui; Il senso... che fa ridere ; Lo fa chi vuole farci ridere ; Lavorano per far ridere gli altri; Cerca nelle Definizioni