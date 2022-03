Un reato alimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reato alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SOFISTICAZIONE

Significato/Curiosita : Un reato alimentare

Per frode alimentare si intende la produzione e la distribuzione di alimenti non conformi alle norme vigenti. la frode alimentare si suddivide in frode...

Diffusione capillare su tutto il territorio italiano dei nas (nucleo anti-sofisticazione) dei carabinieri a controllo e tutela della qualità dei prodotti. dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con reato; alimentare; Il reato dei corsari... informatici; Il creato re del personaggio di Monsù Travet; Carlo __: ha creato l ispettore Coliandro; James, l Agente 007 creato da Ian Fleming; Promuove lo sviluppo agricolo e alimentare ; Guida a un razionale regime alimentare ; Un unità... alimentare ; Invecchiamento alimentare ;