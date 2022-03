Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POLI

Significato/Curiosita : Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della terra

terra, assimilabile al campo magnetico generato da un dipolo magnetico con poli magnetici non coincidenti con quelli geografici e non statici, e con asse...

poli è un comune italiano di 2 329 abitanti della città metropolitana di roma capitale nel lazio, situato su un'altura dei monti prenestini, a 435 metri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

