C è quella a libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella a libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALA

Significato/Curiosita : C e quella a libro

Vedi libro (disambigua). un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi...

Disambiguazione – "la scala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la scala.

