Può essere di semi vari - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OLIO

Una pistola semiautomatica di tipo scarrellante è un tipo di pistola che può essere utilizzata in modalità semiautomatica, sparando una pallottola per...

L'olio di oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo (olea europaea). il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con essere; semi; vari; Possono essere fluenti; Può essere ... proprio; Può essere camuso; Tanto esperto... da essere logoro; Prodotti iniziali dei semi interrati; Contenitore in cui pestare erbe e semi ; Pronti per la semi na; Dispositivo a semi conduttori; Teoria che postula l antitesi fra i vari ceti; Che può utilizzarsi in vari modi; La vari ante italiana del gioco da tavolo Scrabble; Ha quattro ali vari opinte; Cerca nelle Definizioni