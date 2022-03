Presta assistenza agli automobilisti in panne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presta assistenza agli automobilisti in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : Presta assistenza agli automobilisti in panne

Narra che aci castello e le altre aci traggano la propria origine da xiphonia, misteriosa città greca scomparsa, probabilmente oggi in comune di aci catena... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con presta; assistenza; agli; automobilisti; panne; presta nte d aspetto; Si presta no e si seguono; Si dà presta ndo attenzione; Si può rendere... anche se non ci è stata presta ta; L assistenza fornita da un azienda ai nuovi assunti durante il tirocinio; Centro assistenza Fiscale; Una professionista che si occupa dell assistenza al parto; La sostiene chi rinuncia all'assistenza legale; Il pittore che affrescò la Cappella Bagli oni, a Spello Perugia; Stato del Centroamerica associato agli USA; Una porta che si apre a ventagli o: a __; Si tagli ano a chi le dà; Casa automobilisti ca francese con leone nel logo; Le case automobilisti che nello sport; Un campionato automobilisti co conosciuto anche come Formula Indy; Tipo di assicurazione per automobilisti ; Un elemento nei panne lli solari; panne della nave; Capanne llo, piccolo crocchio; Abitavano su capanne costruite in zone paludose; Cerca nelle Definizioni