Prendere e tenere stretto con forza - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : AFFERRARE

Significato/Curiosita : Prendere e tenere stretto con forza

Altre definizioni con prendere; tenere; stretto; forza; Un libricino su cui prendere appunti; Permettono ai piedi di prendere aria; prendere le medicine; Un arma per prendere sottilmente in giro; Detenere il dominio e il controllo: avere __; Va posta per ottenere una risposta; Lo è il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere ; Deve tenere gli occhi aperti; Lungo e stretto tappeto; Mostri dello stretto di Messina: __ e Cariddi; stretto , connesso con lacci o fili; Chi era costretto a lavorare in catene; forza , resistenza; Nastro di tessuto usato per rinforza re; Insieme della forza militare o mercantile in acqua; La forza ta astinenza dal cibo; Cerca nelle Definizioni