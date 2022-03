Posta in vicinanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posta in vicinanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCOSTATA

Significato/Curiosita : Posta in vicinanza

Lamina midollare interna, forma la sostanza bianca intratalamica. è posta in vicinanza della faccia laterale del talamo, la sua funzione è quella di separare...

Locuzione significa ricorda di osare sempre e può essere in qualche modo accostata – anche se in questo caso la funzione esortativa ad assumere dei rischi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con posta; vicinanza; Sigla di un imposta ; Nel corso dei secoli si sposta no e trasmigrano; In mezzo alla posta zione; Rottura di un osso, anche scomposta ; Incombenza, vicinanza ; Presenza e vicinanza di qualcuno; Grande vicinanza ; Cerca nelle Definizioni