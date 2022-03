Porto di fronte a Gibilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto di fronte a Gibilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEUTA

Significato/Curiosita : Porto di fronte a gibilterra

Voce principale: gibilterra. la storia di gibilterra, una piccola penisola sulla costa iberica meridionale vicino all'ingresso del mar mediterraneo, abbraccia...

ceuta (in spagnolo ['euta], italianizzato in ['tuta]; nome ufficiale: ciudad autónoma de ceuta; in arabo: , sabta; in berbero: in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

