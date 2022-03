Si porta al festeggiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porta al festeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DONO

Significato/Curiosita : Si porta al festeggiato

Prima persona il premier berlusconi (porta a porta fece il 13% di share). il 26 aprile 2012 porta a porta ha festeggiato le 2000 puntate. il 18 gennaio 2012...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con porta; festeggiato; Operazione mediante la quale si porta una nave in secco; Chi ha un comporta mento cosi... lascia interdetti; Via meno importa nte... di quella statale; Rendeva invisibile chi lo porta va; Si fanno al festeggiato ; Il Santo festeggiato in ogni città; Santo che viene festeggiato il 13 ottobre; Lo si urla al festeggiato ignaro della festa; Cerca nelle Definizioni