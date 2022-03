Poligoni di dieci lati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poligoni di dieci lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECAGONI

Significato/Curiosita : Poligoni di dieci lati

Un poligono con dieci lati e dieci angoli. in un decagono regolare tutti i lati hanno lunghezza uguale e tutti gli angoli sono di 144º. l'area di un decagono...

Triangoli aurei ottusangoli (36°,36°,108°) ci sono diversi modi per ottenere decagoni regolari come mostrato dall'esempio in figura

