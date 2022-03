Piace a chi danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piace a chi danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BALLO

Significato/Curiosita : Piace a chi danza

Naturalizzato italiano. nato a tirana, in albania il 7 aprile 1974. entra giovanissimo all'accademia nazionale di danza dove si è diplomato nel 1992....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ballo (disambigua). per ballo si intende una molteplicità di forme di danza eseguite nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

