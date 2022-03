Parabole senza parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parabole senza parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AB

Significato/Curiosita : Parabole senza parole

Contiene parabole di gesù non presenti negli altri. per esempio, due parabole tra le più celebri, la parabola del figlio prodigo e la parabola del buon...

ab bergamasco, doge che impedì la distrutta di venezia air base – base aerea militare, in aeronautica akademisk boldklub – squadra di calcio danese aktiebolag... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

